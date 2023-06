WEDSTRIJD: Maak kans op een duoticket voor KISS

Op vraag van fans wereldwijd verlengt de legendarische Amerikaanse hardrockband KISS hun 'END OF THE ROAD’ wereldtournee en voegt nieuwe data toe waaronder een stop in België. Op 13 juni 2023 brengen ze hun resem aan indrukwekkende hits en spectaculaire liveshow naar Paleis 12 in Brussel.

Na een drietal studioalbums en talloze optredens in de VS scoorde KISS in 1975 het eerste grote succes met de single 'Rock and Roll All Nite’ en het album 'Alive!’ , nog steeds een van de beste liveplaten ooit. Destroyer’ (1976) maakte van KISS een band die alleen maar de grootste zalen, stadions en festivalweiden zou vullen. Het album 'Dynasty’ (1979) met de hits 'I Was Made For Lovin' You’ en 'Sure Know Something’ maakte hen ook buiten de hardrockscene wereldwijd bekend.