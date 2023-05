WEDSTRIJD: Maak kans op een duoticket voor Maggie Lindemann

Na meer dan een miljard streams te hebben verzameld met hits als “Knocking On Your Heart” en “Pretty Girl”, evolueerde Maggie haar muziek in 2020 naar een stijl die beter aansluit bij haar muzikale inspiraties en die de huidige generatie van jonge vrouwen motiveert op zoek te gaan naar hun eigen stem. Maggie heeft als doel om de obstakels waarmee vrouwen in de muziekwereld te maken krijgen, te overwinnen en muziek te maken maken die haarzelf aanspreekt – niet die van een platenmaatschappij. Op haar 24 jaar heeft Maggie haar authentieke stem helemaal gevonden, waarbij ze een grote dosis kwetsbaarheid en eerlijkheid over angsten, obsessies en onzekerheden in haar nieuwe muziek steekt.

Sinds de release van “Suckerpunch” heeft Maggie wereldwijde bekendheid gekregen en bereikte ze de derde plaats in de Billboard’s Alternative New Albums Chart en de Top New Artist Albums Chart. Na de release van dit album en verschillende uitverkochte headline shows in New York City en Los Angeles , heeft ze nu haar eerste headline tour aangekondigd. Maggie’s 2023 tour zal haar door de V.S., Australië en Europa brengen met o.a. optredens op Slam Dunk Fest, Rock im Park en Rock am Ring , en waarbij ze zelfs het voorprogramma van Machine Gun Kelly zal verzorgen in Berlijn .