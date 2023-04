26-jarige vrouw opgepakt na aanslag in Sint-Petersburg: «Bom zat in cadeau voor dodelijk slachtoffer» (video)

De Russische autoriteiten hebben een jonge vrouw gearresteerd die verdacht wordt van de aanslag zondag waarbij een bekende militaire blogger en fervent voorstander van het offensief tegen Oekraïne om het leven is gekomen. Bij de explosie in een café in het centrum van Sint-Petersburg raakten ook 25 mensen gewond.

De politie «arresteerde de 26-jarige Daria Trepova op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in het Sint-Petersburgse café», aldus de Russische Onderzoekscommissie, die belast is met de belangrijkste onderzoeken in het land, op Telegram.

Het dodelijke slachtoffer is pro-Kremlinblogger Vladlen Tatarski. De 40-jarige Tatarski, wiens echte naam Maxim Fomin was, had meer dan 560.000 volgers op Telegram en was een van de prominentste van de invloedrijke militaire bloggers.

Cadeau

Volgens verschillende media zat de bom in een cadeau voor Tatarski, namelijk een buste van hemzelf. Op bewakingsbeelden zou Trepova aan de ingang van het café te zien zijn met een doos, waarin mogelijks de buste zat.

(Lees verder onder de video’s.)

Het café waar de bom ontplofte, was ooit van Jevgeni Prigozjin, eigenaar van het huurlingenleger Wagner, dat in Oekraïne voor Rusland vecht. De organisatoren van de bijeenkomst in het café, de Cyber Front Z-beweging, zeiden in een reactie dat er veiligheidsmaatregelen waren genomen, maar dat die onvoldoende zijn gebleken.

Trepova zegt zelf dat ze niet wist dat er een bom in de doos zat en dat ze in een valstrik is gelopen.

Beelden van de explosie: