719 arrestaties bij vijfde protestnacht op rij in Frankrijk na dood van tiener door politiekogel

Tijdens de vijfde protestnacht op rij in Frankrijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 719 mensen opgepakt. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Er is ook een onderzoek geopend voor poging tot moord nadat vorige nacht een auto is ingereden op het huis van de burgemeester van de Franse plaats L’Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs.