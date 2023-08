Amerikaanse Rode Kruis schrapt beperkingen voor bloeddonatie door homo mannen

Tot nog toe mochten enkel homo mannendie de afgelopen drie maanden geen seks hadden gehad, bloed doneren. Daarbij speelde het geen rol of ze zich in een monogame relatie bevonden of niet.

Nieuwe regels

Wie positief getest is op hiv of medicatie neemt om een hiv-infectie te voorkomen, wordt ook nog steeds geweigerd.

Tijdens de aidsepidemie in de jaren 80 kondigde de FDA een totaalverbod aan voor de donatie door homomannen. De regels werden later wel geleidelijk aan versoepeld. Sinds 2015 moesten homo mannentwaalf maanden wachten. Vanaf 2020 werd dat drie maanden.

Nog niet in België

In ons land is de wachtperiode voor bloeddonaties voor mannen die seks hebben met mannen sinds 1 juli teruggebracht van twaalf naar vier maanden. Rode Kruis Vlaanderen is geen voorstander om ook in België geen specifieke beperkingen meer op te leggen. «Er is geen wetenschappelijke evidentie dat het zonder wachttijd veilig kan, dus wij hanteren het voorzichtigheidsprincipe», zegt woordvoerder Joachim Deman.