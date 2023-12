Australische regering biedt excuses aan Softenon-slachtoffers aan

De Australische regering heeft officiële excuses geuit aan de slachtoffers van thalidomide, een geneesmiddel dat in België bekendstond onder de merknaam Softenon. Thalidomide veroorzaakte wereldwijd duizenden aangeboren afwijkingen bij kinderen in de jaren vijftig en zestig.

«We zijn excuses verplicht aan de Australiërs die slachtoffer werden van thalidomide», zei premier Anthony Albanese in het parlement, in aanwezigheid van overlevenden van het geneesmiddel, op de 62ste verjaardag van het van de markt halen van het product in Australië.

«Vandaag zal Australië eindelijk zijn excuses aanbieden. De excuses gaan over een van de somberste hoofdstukken van onze geschiedenis», zei Albanese.

Destijds werd thalidomide een «wondermiddel» genoemd. Het werd vanaf 1956 voorschreven tegen misselijkheid bij zwangere vrouwen.

Vreselijke effecten

Wereldwijd was het middel populair. Maar het had vreselijke effecten op embryo’s tot het in 1961 in de meeste landen van de markt werd gehaald. In België gebeurde dat pas in 1963. Tussen de 10.000 en 20.000 baby’s werden zo geboren met ontbrekende ledematen.

De Australische verloskundige William McBride was in 1961 een van de eerste artsen die aan de alarmbel trok. Hij stelde vast dat vrouwen vaker een baby hadden met groeiachterstand of misvorming nadat ze het medicijn hadden gekregen.

Volgens de Australische regering maken 150 thalidomide-slachtoffers gebruik van een Australisch steunprogramma.

Lees ook Grote stap voorwaarts in genezing diabetes type-1? Nieuwe studie geeft hoop