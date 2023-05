Australische tiener steelt auto en veroorzaakt ongeval met 3 doden

De feiten speelden zich zondagavond laat af in Maryborough, aan de oostkust van Australië ten noorden van Brisbane in de deelstaat Queensland. De tiener reed met de gestolen wagen achteraan in op een andere wagen, die vervolgens op het verkeerde rijvak terechtkwam en daar werd aangereden door een ander voertuig. Australische media spreken van een ‘horrorcrash’.

Jongen bekend bij gerecht

De tiener raakte volgens de Australische nieuwszender ABC licht gewond aan de voet. De jongen was volgens de autoriteiten al bekend bij het gerecht, maar meer details worden daarover niet vrijgegeven. Hij is aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag en wordt binnenkort voorgeleid.

Welke straf de tiener riskeert is niet duidelijk, maar in Australië is een streng jeugdrecht van kracht. Onlangs nog moest een 13-jarige in Queensland zestig dagen naar de jeugdgevangenis omdat hij een leeftijdsgenoot een klap had verkocht en zijn smartphone had afgenomen.