BBB-kandidaat trekt zich terug om anonieme nazi-tweets aan politici en viroloog Van Ranst

Nadat hij geconfronteerd werd met onderzoek van persbureau ANP naar zijn online verleden ontkende Rekers aanvankelijk. Nadat de BBB was geïnformeerd, gaf hij toch toe. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de partij. Die zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de scheldpartijen, is «erg geschrokken» van de inhoud van de tweets en de partij neemt er afstand van.

«donkere periode in zijn leven»

Rekers heeft aan BBB laten weten dat de tweets uit een «donkere periode in zijn leven» komen. «Ik maakte mij ernstige zorgen over de ontwikkelingen in de maatschappij en dat had effect op mijn gemoedstoestand», zegt Rekers in een reactie. Hij voegt toe slechts een deel van de aan hem voorgelegde uitingen te herkennen. Mochten zijn uitlatingen mensen hebben gekwetst, «dan spijt mij dat ten zeerste», zegt hij.