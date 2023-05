Controverse rond een van de grootste juwelenveilingen in de geschiedenis

Gisterenavond vond opnieuw het Met Gala plaats in het Metropolitan Museum of Art in New York. Zoals ieder jaar halen celebrities voor dit benefietgala alles uit de kast om de origineelste, meest modieuze of meest geflipte look van de avond te scoren. Deze editie bracht het gala hulde aan de flamboyante modeontwerper Karl Lagerfeld, jarenlang de hoofdontwerper van Chanel. De grootste sterren van de wereld, waaronder Angèle, eerden hem met parels, strikken en witte jurken.