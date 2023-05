Doorbraak in verdwijningszaak Maddie McCann?: «Ze hebben dit tot nu toe geheim kunnen houden»

Zestien jaar nadat Madeleine McCann verdween uit een appartement in het Portugese Praia da Luz is nog steeds niet duidelijk wat er precies gebeurd is met het destijds 3-jarige Britse meisje. Er werd inmiddels wel al een hoofdverdachte aangeduid, Christian Brückner, maar hard bewijs tegen de 46-jarige Duitser is er nog niet.

Tip van betrouwbare bron

Nu is er opnieuw beweging in de zaak na een opvallende tip, zo vertelt Jon Clarke, auteur van ‘My Search for Madeleine’. «Er is extreem goede informatie binnengekomen. De tip kwam in april binnen bij de openbaar aanklager in Duitsland. Een betrouwbare bron heeft informatie dat het lichaam van Maddie McCann waarschijnlijk in dit stuwmeer ligt. Ze hebben dit tot nu toe geheim kunnen houden», klinkt het.