Eerste casino ooit opent de deuren in Japan

De lokale autoriteiten in Osaka en Nagasaki proberen al lang toestemming te krijgen voor de bouw van geïntegreerde resorts met casino’s, conferentiecentra, hotels, restaurants, theaters en andere amusementsgelegenheden.

Het project in Osaka, de derde stad van Japan, moet bijdragen tot de ontwikkeling van de regio en de groei van Japan, zo zei premier Fumio Kishida vrijdag. «Bedoeling is ook om de toeristische attracties van Japan aan de wereld te tonen».

De archipel is lange tijd het enige geïndustrialiseerde land geweest dat casino’s verbood, maar in 2016 nam het een wet aan die de weg vrijmaakte voor de legalisering van de industrie.

Problematiek gokverslaving

De kwestie is echter zeer omstreden: tegenstanders van casino’s wijzen op het risico dat de problemen met gokverslaving in het land nog groter worden.

Velen van hen zijn verslaafd aan «pachinko», een soort verticale pooltafel met metalen ballen, of «pachislo» (gokautomaten), die samen jaarlijks 14,6 biljoen yen (99,7 miljard euro) aan inkomsten genereren.

Andere gokgelegenheden in Japan

Ongeveer 7.600 hallen bieden deze spellen aan in Japan, meestal in de buurt van treinstations. Ze maken gebruik van mazen in de wetgeving om fiches te kunnen inwisselen voor geld.