Europese gezondheidsautoriteit publiceert conclusies uit coronapandemie

Om landen voor te bereiden op toekomstige pandemieën en andere noodsituaties, heeft de gezondheidsautoriteit vier gebieden aangeduid waar lessen kunnen getrokken worden uit de pandemie. Die staan in een rapport dat dinsdag is gepubliceerd.

Voorbereiding

«De coronapandemie heeft ons waardevolle lessen geleerd en het is belangrijk om onze acties te bekijken en evalueren om te bepalen wat werkt en wat niet», verklaart ECDC-directeur Andrea Ammon. «We moeten beter voorbereid zijn op gezondheidscrises en dat moet gebeuren via acties op verschillende gebieden. Het gaat over het investeren in en versterken van de gezondheidswerkers, het verbeteren van het toezicht op besmettelijke ziekten, het verbeteren van de risicocommunicatie en de betrokkenheid van de gemeenschap en het omarmen van samenwerking tussen organisaties, landen en regio’s.»

Het coronavirus bereikte Europa begin 2020 en verspreidde zich vervolgens razendsnel over het continent. Veel landen legden de bevolking zware beperkingen op en sloten hun grenzen. Dankzij de snelle ontwikkeling van vaccins, was het mogelijk om het virus in 2022 terug te dringen. Ondertussen raken nog steeds mensen besmet, maar zijn we ver verwijderd van de hoge besmettings- en sterftecijfers die we zagen op het hoogtepunt van de gezondheidscrisis.