FBI pakt jonge militair op die geheime informatie lekte

In het onderzoek naar de geheime Amerikaanse overheidsdocumenten die werden gelekt, heeft de Amerikaanse federale politiedienst FBI in de deelstaat Massachusetts een verdachte opgepakt. Het gaat om een medewerker van het Amerikaanse leger, zo heeft de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland zojuist in Washington bevestigd op een persconferentie. De arrestatie vond plaats in North Dighton, een klein landelijk stadje ten zuiden van Boston.