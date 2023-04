Geen solotrektochten meer in Nepalees Himalaya-gebied

Noodsituaties

De aanwezigheid van zo’n gids of drager moet verzekeren dat wandelaars in geval van een noodsituatie sneller gered worden, klinkt het. De autoriteiten schatten dat er elk jaar veertig tot vijftig mensen tijdens een trektocht vermist geraken, en vaak is het moeilijk om hen te redden. Veel wandelroutes in de Himalaya zijn immers moeilijk bereikbaar: er is geen weg naartoe, er zijn geen communicatiemogelijkheden, er wonen geen mensen in de buurt ... Daardoor kunnen reddingsoperaties uren of zelfs dagen duren.