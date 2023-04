Gelekte documenten wijzen op aanwezigheid van westerse speciale eenheden in Oekraïne

In de gelekte vertrouwelijke documenten over de oorlog in Oekraïne wordt beweerd dat westerse landen met speciale eenheden actief zijn in Oekraïne. Dat melden onder meer de Britse media BBC en The Guardian. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat die informatie niet correct is. Ze ontkennen dat leden van hun speciale eenheden zich op Oekraïens grondgebied bevinden.