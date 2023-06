Grote dam in zuiden Oekraïne ingestort, gevolgen kerncentrale onduidelijk

Water stroomt vanuit een waterreservoir naar de rivier de Dnjepr (of Dnipro in het Oekraïens), richting de Zwarte Zee. De dam ligt ongeveer 60 kilometer ten oosten van de stad Cherson en is zo’n 30 meter hoog en 3,2 kilometer lang.

Het is onduidelijk wat de oorzaak is voor het instorten van de dam, of wie ervoor verantwoordelijk is. Zowel Oekraïne als Rusland beweert dat de tegenpartij de dam heeft opgeblazen.