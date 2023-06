Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi overleden

De flamboyante ex-premier had al jaren een broze gezondheid en leed aan chronische leukemie. Vrijdag werd hij opgenomen in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, drie weken nadat hij daar al eens wekenlang op de afdeling intensieve zorg had verbleven. Volgens de artsen ging het om routinecontroles en was er geen reden tot paniek, al vonden de controles wel enkele dagen vroeger dan gepland plaats omdat bepaalde bloedwaarden uitzonderlijk hoog waren.