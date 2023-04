IS-leider verantwoordelijk voor aanvallen in Europa gedood bij Amerikaanse raid

Al-Jabouri was verantwoordelijk voor het plannen van IS-aanslagen in Europa en ontwikkelde een leiderschapsstructuur voor de terreurgroep, klinkt het in het persbericht. Bij de raid vielen geen burgerslachtoffers.

Mogelijke aanvallen verstoord

«IS blijft een bedreiging voor de regio en erbuiten», zegt legercommandant Michael Kurilla. «Hoewel de groep verzwakt is, blijft ze erin slagen om operaties uit te voeren in de regio en het verlangen blijft bestaan om ook toe te slaan buiten het Midden-Oosten.»

Volgens Centcom zal de dood van al-Jabouri «de mogelijkheid van de groep om aanvallen uit te voeren in het buitenland tijdelijk verstoren». De Amerikaanse operaties tegen IS gaan ondertussen voort in Irak en Syrië, met als doel om IS te verslaan.