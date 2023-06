Mama van tiener die stierf in Titan: «Ik gaf hem mijn plekje, hij wou zo graag gaan»

De moeder van Suleman Dawood, de 19-jarige jongeman die stierf aan boord van de Titan, zegt in een interviewdat ze haar plekje in de duikboot aan hem heeft afgestaan omdat «hij echt heel graag wou gaan».

Suleman en zijn vader Shahzada waren samen met drie anderen aan boord geklommen van de Titan. Ze kwamen allemaal om het leven toen de duikboot implodeerde.

De tocht was een cadeau voor Vaderdag. Aan BBC vertelt Christine Dawood, de vrouw van Shahzada, dat zij in eerste instantie naar de Titanic zou duiken met haar man. «Maar ik zette een stap terug omdat Suleman heel erg graag wou gaan.» Christine wou niet ingaan op de vraag hoe ze zich nu bij die beslissing voelde: «Laten we die vraag overslaan.»

Wereldrecord

Christine liet aan de reporter van de BBC ook weten dat Suleman zijn Rubik’s Cube had meegenomen omdat hij het record wou breken van zo diep mogelijk een Rubik’s Cube oplossen. Hij had zich aangemeld bij Guinness World Records en had een camera mee op zak, aldus Christine. «Hij ging echt nergens naartoe zonder zijn Rubik’s Cube.»

Hoop