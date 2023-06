Moeder gaat op vakantie en vergeet haar kind: dochtertje van 16 maanden overleden

Vreselijk tafereel in de Amerikaanse stad Cleveland, waar een 31-jarige vrouw beschuldigd wordt van moord. Kristel Candelario vertrok onlangs op vakantie naar Puerto Rico en vergat haar 16 maanden oude dochtertje Jailyn. Toen de vrouw na tien dagen thuiskwam, trof ze haar baby bewusteloos en extreem uitgedroogd aan in haar park dat «bestond uit vuile dekens verzadigd met urine en uitwerpselen». Toen de hulpdiensten arriveerden, stelden ze vast dat het meisje overleden was. Candelario werd vervolgens gearresteerd en beschuldigd van moord.