Nederlandse schapenboer gewond na aanval door wolf, dier afgemaakt

De woordvoerder laat weten dat zondag rond 7 uur een melding binnenkwam van een wolf op een terrein in Wapse. «Door toedoen van het dier was een persoon gewond geraakt», aldus de woordvoerder. De burgemeester van Westerveld, waar Wapse onder valt, besloot na overleg met experts dat de wolf moest worden afgemaakt.

Wolfwerend hek baat niet

De boer had het dier met een hooivork en een schop proberen wegjagen omdat zijn dieren werden aangevallen, bericht RTV Drenthe. De man werd daarbij in de arm gebeten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat de wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is.