Noorwegen zet vijftien Russische ‘ambassademedewerkers’ land uit

De Russen worden al enige tijd gevolgd en moeten binnenkort vertrekken. Het besluit is genomen vanwege de «veranderde veiligheidssituatie in Europa», stelt het Noorse ministerie van Defensie. Dat meldt ook dat Rusland op inlichtingengebied de grootste bedreiging voor Noorwegen vormt en dat die dreiging steeds groter wordt.

«Belangrijke stap»

Volgens defensieminister Anniken Huitfeldt is de uitzetting een «belangrijke stap in het tegengaan en het beperken van het niveau van Russische inlichtingenactiviteiten in Noorwegen en daarmee ook in het beschermen van onze nationale belangen». De minister benadrukt dat Noorwegen diplomatieke banden met Rusland wil onderhouden, maar misbruik van diplomatieke missies niet accepteert.