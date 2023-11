Ook tweede patiënt overleeft transplantatie met varkenshart niet

De 58-jarige man, Lawrence Facuette, was de tweede persoon ooit die zo’n hart kreeg, schrijft The New York Times. De eerste patiënt was de 57-jarige David Bennett, die kampte met een levensbedreigende hartaandoening en die twee maanden na ontvangst van het hart ook overleed. Bij Bennett bleek het varkenshart geïnfecteerd met een varkensvirus. Facuette overleed doordat zijn lichaam het varkenshart afstootte, aldus de krant.