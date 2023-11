Paus roept opnieuw op tot vrede in Midden-Oosten

"Mogen de wapens zwijgen, ze zullen nooit vrede brengen, en moge het conflict niet uitbreiden. Genoeg, genoeg broeders, genoeg», aldus de paus zondag tijdens het angelus en de zegening in het Vaticaan.

De paus riep op tot hulp aan de gewonden in Gaza, bescherming van de schuilplaatsen, meer humanitaire hulp en bevrijding van de gijzelaars.

Elk levend wezen - of het nu om een christen, jood, moslim of gelijk welk mens gaat - is heilig, aldus de kerkvorst.