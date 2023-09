Poetin heft het glas op «toekomstig versterkte samenwerking» met Noord-Korea

«Een toast op de versterking van de vriendschap en de samenwerking tussen onze landen», aldus Poetin aan een lange tafel met hoge functionarissen uit Noord-Korea en Rusland. «Op het welzijn en de welvaart van onze volkeren», zei hij nog.

Strategisch partnerschap

De Noord-Koreaanse leider zei dat hij met Poetin sprak over het Koreaanse schiereiland en Europa. «We hebben nu in detail met kameraad Poetin gesproken over de militair-politieke situatie op het Koreaanse schiereiland en in Europa», zei hij bij aanvang van het diner, geciteerd door het Russische staatspersagentschap TASS.

Kim hoopt dat zijn bezoek de grondslag is voor een strategisch partnerschap. Details over mogelijke wapenleveringen zijn niet bekendgemaakt. De Verenigde Staten hadden eerder gezegd te vrezen dat Poetin en Kim Jong-un een akkoord zouden sluiten voor de levering van wapens, opdat Moskou het offensief in Oekraïne kan voortzetten.

Kim Jong-un zei in zijn toast ervan overtuigd te zijn dat het Russische leger en volk «een grote overwinning» zullen behalen. «Ik ben er diep van overtuigd dat het heroïsche Russische leger en volk de schitterende erfgenamen zullen zijn van de traditie van de overwinning», zei hij.

Nederlagen

Moskou staat veraf van de oorspronkelijke oorlogsdoelstellingen anderhalf jaar na de start van de Russische invasie in Oekraïne. Het Russische leger kreeg verschillende nederlagen te slikken en moet zich nu verdedigen tegen het Oekraïense tegenoffensief in het zuiden van het land. Rusland bezet nog steeds het geannexeerde schiereiland de Krim en enkele gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne. Moskou kampt wel steeds meer met problemen in de bevoorrading van de troepen me twapens en munitie.

Voor het formele diner overlegden de twee leiders met elkaar gedurende twee uur, eerst in aanwezigheid van de respectieve delegaties en dan gevolgd door een tête-en-tête. Volgens TASS is intussen een einde gekomen aan meer dan vijf uur van gesprekken op de ruimtebasis van Vostotsjny.

