Russisch onderzoek bevestigt dood van Wagnerbaas Prigozjin

«Na moleculaire genetische analyses is vastgesteld dat de identiteit van de tien slachtoffers wier lichamen na de crash zijn gevonden overeenkomt met de passagierslijst van het vliegtuig, waaronder Prigozjin», aldus de commissie in een persbericht.

Poetin belooft grondig onderzoek

Prigozjin kwam woensdag om het leven toen zijn vliegtuig crashte in de buurt van Moskou. De Russische president Vladimir Poetin leek donderdag zijn dood te bevestigen door zijn deelneming te betuigen aan Prigozjins familie. Hij zei ook dat onderzoek moest uitwijzen wat er juist met zijn voormalige vertrouweling Prigozjin, die twee maanden geleden met zijn huurlingen tegen het Kremlin in opstand kwam, gebeurd was. «Dat zal tijd kosten», benadrukte Poetin. Hij beloofde dat het onderzoek «tot op de bodem» zal gaan.