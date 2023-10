Storm Babet trekt spoor van vernieling door noordelijk Europa: Waterpeil tot twee meter gestegen

In het noorden van Duitsland, in Denemarken en in andere landen aan de Baltische Zee werd zaterdag de schade opgemeten van de doortocht van Babet, de eerste herfststorm van dit seizoen die de regio sinds donderdag teistert. Ook het Verenigd Koninkrijk blijft in de ban van de storm.

In de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein moesten zowat 2.000 mensen in veiligheid gebracht worden nadat het waterpeil er twee meter hoger dan normaal was komen te liggen. Op verschillende plaatsen werden dijken doorbroken of beschadigd. Op het eiland Fehmarn, in de Oostzee, kwam vrijdag een vrouw om het leven nadat haar auto onder een omgevallen boom terechtgekomen was.

Stroom uitschakelen uit voorzorg

In hele gebieden moest de elektriciteitsmaatschappij uit voorzorg de stroom uitschakelen tot het water voldoende gezakt was.

Ook in Denemarken deed storm Babet het waterpeil met twee meter of meer stijgen, met overstromingen als gevolg. Op beelden uit de getroffen gebieden is te zien hoe de lokale bewoners aan de opkuis van hun straten en huizen begonnen zijn. Volgens de Deense weerdienst DMI wordt het bereikte waterpeil maar eens in de honderd jaar gehaald.

Ook Noorwegen is getroffen. Zaterdagochtend was daar nog sprake van 20.000 personen die zonder elektriciteit waren komen te zitten. Rukwinden zorgden er voor losgeraakte daken en omvergeblazen bomen. In het zuiden van Zweden moesten verschillende treinverbindingen onderbroken worden.

Drie doden

In Groot-Brittannië vielen vrijdag al drie doden door storm Babet. Een man stierf in Engeland toen hij vast kwam te zitten door snel stijgend water. In Schotland stierf een vrouw nadat ze in een rivier was gesleurd en de bestuurder van een bestelbusje overleed door een boom op zijn voertuig.

Zaterdag bleven de Britten hinder ondervinden door Babet. Zo moest het station King’s Cross in Londen de deuren sluiten om de toestroom aan passagiers te beperken, nadat veel treinen geannuleerd waren of vertraging hadden opgelopen. Ook het treinverkeer in het noordoosten van Engeland en Schotland blijft ernstig verstoord. Volgens het Britse milieuagentschap is er tot dinsdag kans op overstromingen als gevolg van buiten het oevers tredende rivieren.

