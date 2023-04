Tegen 2100 telt Europese Unie ZOVEEL inwoners

Begin 2023 telde de EU volgens Eurostat 451,4 miljoen inwoners. Dat waren er bijna 5 miljoen meer dan begin 2022, onder meer door «de massale instroom in de EU van vluchtelingen uit Oekraïne» na de Russische inval in het land, zegt het statistiekbureau. Daarnaast was er ook een herstel, nadat de EU-bevolking in 2020 en 2021 was gedaald door de impact – oversterfte – van de coronapandemie.