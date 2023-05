Tesla veroorzaakt dodelijke ravage in VS

Een man uit Hamden, geïdentificeerd als de 35-jarige Christopher Andreozzi, is overleden aan zijn verwondingen, aldus de politie. In een woonwijk van de stad New Haven had hij met zijn Tesla een ravage aangericht: de snelheidsduivel was tegen hoge snelheid ingereden op negen voertuigen in de straat. Zeven daarvan waren geparkeerd, twee waren «in beweging» op het moment van het ongeluk, zo melden de politiediensten.