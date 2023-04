Tot 75% meer executies in Iran in 2022

De Islamitische Republiek zou minstens 582 gedetineerden hebben geëxecuteerd in 2022, ten opzichte van 333 in 2021. De executies worden gewoonlijk uitgevoerd door ophanging.

In bijna de helft van de gevallen ging het om moord of drugsdelicten. Drie procent van de geëxecuteerden werd veroordeeld voor de controversiële aanklachten ‘oorlog voeren tegen God’ en ‘corruptie op aarde’, in overtreding met de islamitische rechtsopvatting.