Trump jut zijn achterban op in eerste speech na bekendmaking aanklachten: «Meest vreselijke machtsmisbruik ooit» (video)

De Amerikaanse ex-president Donald Trump heeft zaterdag op een campagne-event in Georgia de aanklachten tegen hem in verband met het meenemen van geheime documenten na zijn presidentschap «ongegrond» en «een heksenjacht» genoemd. Dat meldt persagentschap Associated Press. Het is het eerste publieke optreden van de Republikein sinds vrijdagavond (Belgische tijd) bekendraakte dat hij wordt aangeklaagd op 37 punten.