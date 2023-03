Trump vergelijkt onderzoeken naar hem met stalinistisch Rusland

«De openbare aanklager van New York, onder leiding van het ‘Department of Injustice’ in Washington D.C., onderzocht mij voor iets dat noch een misdrijf noch een overtreding is», vertelde Trump aan aanhangers tijdens een campagne-evenement.

Marjorie Taylor Greene, een van Trumps meest uitgesproken aanhangers in het Congres, vertelde de menigte dat het tijd is om het ministerie van Justitie «terug te nemen. Je moet begrijpen: ze komen niet alleen achter president Trump aan, ze komen achter jou aan, en president Trump is de enige die hen in de weg staat.»