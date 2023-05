Vermist meisje na zes jaar teruggevonden dankzij Netflix-serie

In 2017 won vader Ryan Iserka de volledige voogdij over Kayla, maar contact met de moeder was nog toegestaan onder toezicht. Begin juli dat jaar bracht Kayla haar moeder dus een bezoek in Illinois. Toen vader Iserka zijn dochter de volgende dag wilde komen ophalen bij zijn ex-vrouw, waren ze allebei verdwenen.

Netflix to the rescue

Een oplettende winkelbediende die de Netflix-serie gezien had, herkende het vermiste meisje zaterdag in een winkel in Asheville, in de Amerikaanse staat North Carolina. De politie heeft de moeder nu gearresteerd en Kayla wordt binnenkort verenigd met haar vader in Illinois. Die laatste liet via het NCMEC weten dat hij “dolblij” is dat zijn dochter is teruggevonden. “We vragen om privacy terwijl we elkaar opnieuw leren kennen en een nieuwe start nemen”, klinkt het.