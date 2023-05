Virgin Galactic mikt op DEZE datum voor eerste commerciële ruimtevlucht

‘Unity 25’ moet de vijfde ruimtevlucht worden van Virgin Galactic. Bij zo’n vlucht brengt een transportvliegtuig het ruimteschip en zijn inzittenden de lucht in, waarna het ruimteschip gelost wordt en op eigen kracht tot in de ruimte vliegt (meer dan 80 kilometer boven de aarde), alvorens weer te dalen en zelf te landen. De passagiers zijn tijdens de reis enkele minuten gewichtloos. De vluchten vertrekken vanaf een basis in de Amerikaanse staat New Mexico.