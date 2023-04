Vulkaan in Russische Verre Oosten spuwt kilometershoog as

Op het Russische schiereiland Kamtsjatka, in het Russische Verre Oosten, is de Sjiveloetsj-vulkaan opnieuw actief. Hij spuwt een tien kilometer hoge aswolk de lucht in, wat gevolgen kan hebben voor het luchtverkeer, meldt de onderzoeksgroep KVERT (Kamtsjatka Volcanic Eruption Response Team).