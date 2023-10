We lanceren zoveel raketten dat het onze stratosfeer vervuilt, waarschuwen onderzoekers

«Er gaan zoveel raketten omhoog en er vallen constant satellieten terug op aarde, dat het zichtbaar begint te worden in de stratosfeer», zegt onderzoeker Dan Cziczo, die verbonden is aan de Amerikaanse Purdue-universiteit waar ook astronaut Neil Armstrong aan studeerde. «Wat dit onderzoek laat zien is dat de impact van ruimtevluchten aanzienlijk kan zijn, misschien wel groter dan we hebben gedacht».

Vurige vlammenzee

Het team vond sporen van aluminium, ijzer, koper en lood, die afkomstig waren van raketten en satellieten die de stratosfeer doorkruisen. Als iets de atmosfeer van de aarde binnenkomt, is dat meestal in een vurige vlammenzee. In het geval van raketten en satellieten kan al die hitte metalen van de ruimtevaartuigen strippen, die uiteindelijk in de stratosfeer blijven hangen. Mogelijk gevaar volgens de onderzoekers is dat onze ozonlaag door de verontreiniging wordt aangetast.