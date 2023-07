«Deze fenomenen zullen intenser blijven worden en de wereld moet zich voorbereiden op meer intense hittegolven», aldus John Nairn, expert bij de Wereld Meteorologische Organisatie van de VN tijdens een persmoment in Genève. «Het fenomeen El Niño, dat onlangs begonnen is, zal enkel de frequentie en intensiteit van extreme hittegolven versterken.»

In Noord-Amerika, Azië en Noord-Afrika, en in het Middellandse Zeegebied lopen de temperaturen deze week verschillende dagen op tot meer dan 40 graden.

Hittegolven verzesvoudigd

«Een van de opvallende fenomenen die we hebben geobserveerd is dat het aantal hittegolven in het noordelijk halfrond verzesvoudigd is sinds de jaren 1980. Er zijn geen tekenen dat die tendens afzwakt», aldus Nairn. «Ik vrees dat onze problemen nog niet ten einde zijn en dat deze hittegolven ernstige gevolgen zullen hebben voor de gezondheid en het levensonderhoud van de mens.»