Wereldwijd mogen miljoenen vrouwen geen beslissingen nemen over hun lichaam

Uit gegevens van 68 landen blijkt dat 44% van de vrouwen en meisjes met een partner niet het recht heeft beslissingen te nemen over hun lichaam als het gaat om het hebben van seks, het gebruik van anticonceptie en het zoeken naar gezondheidszorg. Ongeveer 24% van de vrouwen met een partner kan geen nee zeggen tegen seks en 11% mag niet zelf beslissen over anticonceptie.

Vruchtbaarheidscijfers

Volgens het UNFPA voeren regeringen steeds vaker een beleid dat erop gericht is om de vruchtbaarheidscijfers te verhogen, verlagen of behouden, ten koste van de vrouwenrechten. «Vrouwenrechten mogen niet gebruikt worden om bevolkingsdoelstellingen te halen», verklaart directeur Natalia Kanem. «Om welvarende en inclusieve samenlevingen op te bouwen, ongeacht de bevolkingsomvang, moeten we radicaal anders gaan denken over hoe we praten over en plannen maken voor bevolkingsverandering.»