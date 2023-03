WOW. Grote middeleeuwse gouden ring gevonden in Drenthe (foto)

De ring is al in 2020 gevonden, maar de vondst is nu pas gemeld. Om te voorkomen dat mensen in het gebied gaan zoeken, wordt de exacte vindplaats van de ring niet bekendgemaakt. Ook wordt gezwegen over wie het sieraad vond.

De ring is 2,6 bij 2,3 cm groot. Er zit een gat in waar de roze/rode steen in moet hebben gezeten die los bij de ring is gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een granaatsteen. De voorkant van de ring heeft een filigreinversiering: een uit bolletjes bestaande draad die in ronde vormen op het oppervlak van de ring is gesoldeerd.