WOW. Met DIT megaproject wil Egypte nieuwe landbouwgronden van water voorzien

Het Egyptische ministerie van Watervoorraden en Irrigatie bouwt een enorme kunstmatige rivier om de toegankelijkheid van duurzame watervoorraden te garanderen. Met een lengte van 114 kilometer zal deze kunstmatige waterweg voorzien in de behoeften van de landbouwgebieden van het New Delta-project. Het is het grootste landbouwproject dat ooit in Egypte is uitgevoerd.