Zoveel geld krijg je als je een Nobelprijs wint

De winnaars van de Nobelprijzen krijgen dit jaar een hoger bedrag dan hun voorgangers. Het bedrag wordt met 1 miljoen Zweedse kronen tot 11 miljoen kronen opgetrokken, zo heeft de Nobelstichting vrijdag in Stockholm meegedeeld. Omgerekend is nu aan de prijs bijna 925.000 euro verbonden. Dit is «financieel haalbaar», aldus de stichting.

Zweedse kroon minder waard

De Nobelprijswinnaars van dit jaar worden van 2 tot 9 oktober bekendgemaakt, traditioneel eerst in de categorie geneeskunde of fysiologie en vervolgens in de categorieën fysica, chemie, literatuur, vrede en economische wetenschappen. De prijzen worden op 10 december uitgereikt, de sterfdag van de Zweed Alfred Nobel (1833-1896), die de prijzen in het leven riep en het dynamiet uitvond. De Nobelprijs voor de Vrede is de enige die niet in Stockholm maar in Oslo wordt uitgereikt.