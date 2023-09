Aardbeving Marokko: Kan de aarde in België ook zo beven?

Sinds vorig weekend is Marokko in diepe rouw na de zware aardbeving die een groot deel van het land in puin heeft gelegd. De aardbeving kwam als een complete verrassing: ze deed zich voor in een gebied waar dat fenomeen zich slechts heel zelden voordoet. Daardoor stelt de vraag zich of zo’n beving ook in België kan voorkomen? Beeft de aarde soms ook bij ons? Metro trok op onderzoek uit.

De aardbeving in Marokko deed zich voor in de nacht van vrijdag op zaterdag en had een kracht met 7 op de schaal van Richter volgens het Marokkaans centrum voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (6,8 volgens de Amerikaanse seismologische dienst). Daarmee was hij de krachtigste die ooit gemeten is in Marokko. Het dodental nadert stilaan de 3.000, naast meer dan 2.500 gewonden van wie er 1.500 in zeer ernstige toestand verkeren, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Komen aardbevingen voor in België?

Regelmatig zelfs. In 2022 registreerde de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) maar liefst 99 natuurlijke aardbevingen in ons land. Van de kleine honderd bevingen kon het grote publiek er slechts vier ook voelen. In het rapport dat de KSB vorige maand publiceerde, meldde de instelling dat de zwaarste seismische activiteit in België vorig jaar plaatsvond op 16 november in Dessel, in de provincie Antwerpen, met een kracht van 2,1. Dat was echter geen natuurlijke aardbeving, maar hield verband met lokale geothermische activiteiten.

De andere drie gevallen die de gewone mens vorig jaar (zachtjes) kon waarnemen, vonden plaats in Itte (Waals-Brabant), Waimers (provincie Luik) en nog eens Dessel (provincie Antwerpen). Hebben we bij ons al zware aardbevingen meegemaakt?

De voorbije eeuwen waren aardbevingen met dodelijke slachtoffers een grote uitzondering in België. Dat is ook logisch, want ons land ligt in een gebied met zwakke seismische activiteit. De kans op een aardbeving is het grootst in het oosten van ons land (Luik en de streek rond Voeren, Limburg en de Hoge Venen) en in Henegouwen.

«Sinds het einde van de middeleeuwen heeft België slechts 14 aardbevingen met een kracht van meer dan 5 meegemaakt», legde Michel Van Camp, afdelingshoofd van de Koninklijke Sterrenwacht van België in 2019 uit op de RTBF. «Drie van die aardbevingen hadden een kracht van meer dan 6 en richtten schade aan in het hele land. Voor de zwaarste moeten we al teruggaan tot 1692. Die beving was krachtiger dan 6 en heeft de streek rond Verviers compleet verwoest.» De aardbeving bij Luik in 1983

Je hoeft echter niet zo ver terug te gaan in de tijd om een aardbeving te vinden die bij ons mensenlevens eiste. Op 8 november 1983, om 1u49 ’s nachts, schudde een aardbeving met een kracht van 4,9 op de schaal van Richter de streek rond Luik door elkaar. Meer dan 15.000 woningen raakten beschadigd, en 30 daarvan werden onbewoonbaar verklaard. Maar veel erger nog: de aardbeving kostte het leven aan twee mensen en verwondde tientallen anderen.

Wat met onze buurlanden?

De voorbije decennia vonden de zwaarste aardbevingen in ons deel van de wereld plaats in Duitsland. Op 5 december 2004 was er een beving met een kracht van 5,2, waarvan het epicentrum in de buurt van Freiburg im Breisgau lag (in de deelstaat Baden-Württemberg tegen de Franse grens). Die veroorzaakte voor zo’n 10 miljoen euro aan materiële schade, maar maakte geen slachtoffers. In Frankrijk dateert de grootste bekende seismische ramp sinds het begin van de betrouwbare metingen van 1909. Die aardbeving vond plaats in de Provence, had naar schatting een kracht van 6,2 op de schaal van Richter en eiste het leven van 46 mensen. Hoe groot is de kans dat het ooit zal gebeuren in België?

Bij ons is het risico op een zware aardbeving klein. Wat seismische activiteit betreft, is België lang geen Turkije, Japan of Californië. Het betekent echter niet dat we dreiging helemaal mogen negeren, want ons land is helaas totaal niet voorbereid op zulke natuurrampen. Wat de aardbeving in Luik 40 jaar geleden nog pijnlijk illustreerde.