Beste keuzes afgewogen voor studenten: Thuis of op kot?

Ga je op kot of pendel je naar de hogeschool of universiteit? Het is een beslissing waar meer dan één nacht slapen over gaat. Beide opties kennen hun voor- en nadelen, onder andere op vlak van geld, stabiliteit en vrijheid. Geen zorgen! Metro helpt jou een overwogen keuze te maken.

pendelen

PRO Genieten van Hotel Mama

Als je pendelt, kan je in het comfort van je eigen huis blijven wonen. Hotel Mama zorgt ervoor dat jouw maag nooit knort en dat je kledij altijd fris gewassen is. En dat allemaal zonder huurkosten. ’s Avonds kan je gezellig in de zetel ploffen met je familie en vertellen over je dag. Bovendien ben je thuis dicht bij je vertrouwde vrienden. Sociale controle helpt je studeren

Op de hogeschool en universiteit is het belangrijk om deadlines te halen en je vakken bij te houden na de lessen. Thuis zorgt de sociale controle van je ouders en gezinsleden ervoor dat je dat effectief doet. Die druk is niet bepaald slecht. Ze kunnen je immers helpen plannen en je emotioneel steunen in stressvolle tijden, zoals in de blok- en examenperiode. Leren of lezen onderweg

Wil je geen tijd verliezen bij het studeren? Dan kan je onderweg je lesnotities doornemen, artikelen lezen of je aankomende colleges voorbereiden. Hoewel geconcentreerd studeren op het openbaar vervoer er niet altijd in zit, is het toch waardevolle studietijd.

CONTRA Vroeg opstaan

Als je thuis blijft wonen, moet je de reistijd richting je studentenstad en campus inrekenen. Dat betekent helaas dat je vaak vroeg uit de veren moet… Afhankelijk van hoe ver je woont en hoe goed je trein- en busverbindingen zijn, moet je voldoende tijd inplannen om op tijd in de les te geraken.

Als je wat langer moet reizen en niet moet overstappen, kan je misschien nog een dutje doen onderweg, maar pas op dat je je halte niet mist. Enkel op eigen risico! Altijd een beetje reizen

Heel wat mensen zijn het erover eens dat het openbaar vervoer in ons land niet altijd even efficiënt is. Vertragingen, afgeschafte ritten en stakingen kunnen je reis wel eens hinderen. Vertrek dus op tijd als je naar de les of een examen moet.

Kot

PRO Groot sociaal netwerk

In een bruisende studentenstad ben je omringd door medestudenten. In de gemeenschappelijke ruimtes van je kot zal je meestal kotgenoten tegen het lijf lopen. Misschien houden jullie eens een kotfeestje samen? De uitspraak ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ geldt ook op kot!

Je kan ook afspreken met andere vrienden die in dezelfde stad op kot zitten. Jullie kunnen samen in de studentenbuurt rondhangen en daar nieuwe mensen leren kennen. Of misschien sluit je je aan bij een studentenvereniging? Mogelijkheden genoeg om je netwerk te vergroten! Vrijheid

Op kot heb je een enorme vrijheid. Je kan zelf bepalen hoe je je dag indeelt, wat en wanneer je eet, wanneer en hoelang je weggaat… Bovendien kan je zelf over de decoratie en inrichting van je kot beslissen. Zo leer je jezelf kennen en kan je op kot 100% jezelf zijn. Geen reistijd inplannen

Wat voor de pendelstudent een nadeel is, is voor de kotstudent mooi meegenomen. Les om 8u30? Dan kan je simpelweg opstaan om 8u en ben je er nog steeds op tijd. Handig toch?

CONTRA Mini-huishouden

Die gewonnen tijd waarin je niet hoeft te pendelen, spendeer je al snel aan andere noodzakelijke activiteiten. Zo zal je leren dat het niet de kabouters zijn die de frigo vullen, de tafel dekken en jouw kamer opruimen. Om je eigen mini-huishouden te leiden, moet je zelf boodschappen doen, koken en je kot poetsen. Money, money, money

Een doorslaggevend argument om al dan niet op kot te gaan is voor velen het kostenplaatje dat eraan vasthangt. Ondanks het feit dat je geen trein- of busabonnement nodig hebt, moet je natuurlijk wel de maandelijkse huurprijs en je wekelijkse boodschappen betalen. Als je in de week ook graag iets gaat drinken met vrienden, kunnen de kosten zich snel opstapelen. Om je kotleven te financieren, kan je eventueel een centje bijverdienen met een studentenjob, al verlies je daar dan weer tijd mee.