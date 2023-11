De duurste schilderijen ooit: Olieverf en oliedollars

’Vrouw met horloge’, een van de meesterwerken van de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso, is woensdag bij Sotheby’s in New York geveild voor 139,3 miljoen dollar, of zowat 130 miljoen euro. Het is de op één na hoogste prijs ooit voor een werk van de artiest. Dit is natuurlijk een astronomisch hoog bedrag maar verbazend genoeg niet eens genoeg voor plaatsje in de top 10 duurste schilderijen ooit verkocht. Maar wat zijn de andere kustwerken waar mensen nog grotere fortuinen voor neertelden?

De 130 miljoen euro die de verkoop opbracht maakt van het werk van Picasso het 18de duurste schilderij ooit. Hoe duur zijn dan in godsnaam de schilderijen die de top 10 haalden?

10. Marten Soolmans en Oopjen Coppit - Rembrandt van Rijn: 160 miljoen euro

Op de tiende plaats vinden we het portret van Marten soolmans en Oopjen Coppit van de Nederlandse meester Rembrandt van Rijn. Hij schilderde het pareltje in 1634 en in 2016 werd het voor dit enorme bedrag verkocht aan het Louvre in Parijs. Kijk verder in de top 10 nog maar uit naar een werk van de Nederlandse schilder want dit is zelfs niet zijn duurste stuk.

9. Wasserschlangen II - Gustav Klimt: 170 miljoen euro

Vervolgens treffen we met de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt, één van de grootmeesters van het ‘symbolisme’, de stroming die vooral eind jaren 1800 zeer belangrijk was. Klimt is misschien nog bekender van zijn schilderij ‘De kus’ maar dit hangt al lange tijd in een museum in Oostenrijk en werd niet voor een even groot bedrag verkocht. Wasserschlangen II daarentegen vond in 2013 een nieuwe eigenaar in de steenrijke Rus Dmitry Rybolovlev. Een naam die je ook nog gaat tegenkomen in deze lijst.

8. No. 6 (Violet, Green and Red) - Mark Rothko: 173 miljoen euro

Rybolovlev voegde ook dit abstracte werk van de Amerikaanse Mark Rothko toe aan zijn verzameling. Hij telde hiervoor in 2014 een bescheiden 186 miljoen dollar voor neer, ofwel 173 miljoen euro.

7. Shot Sage Blue Marilyn - Andy Warhol: 182 miljoen euro

De portretten van Marilyn Monroe in verschillende kleuren zijn alombekend en brachten dan ook een flinke duit op toen het vorig jaar verkocht werd.

6. De Vaandeldrager - Rembrandt van Rijn: 185 miljoen euro

Daar is onze vriend Rembrandt weer! De Vaandeldrager uit 1636 bracht 185 mijoen euro op aan de Rotschild familie toen deze het aan het rijksmuseum in Amsterdam verkocht. Het is daarmee het duurste schilderij van de Nederlander.

5. Number 17A - Jackson Pollock: 187 miljoen euro

De Amerikaan die de wereld introduceerde aan ‘spetterkunst’ met zijn kenmerkende stijl die meergebruikmaakt van spatten dan van penseelstreken, wordt vaak als de grootste Amerikaanse schilder gezien. Dit reflecteert zich ook in dit gestoorde prijskaartje.

4. Nafea Faa Ipoipo (When Will You Marry?) - Paul Gauguin: 196 miljoen euro

Het Post-Impressionistische werk van Fransman Paul Gauguin is nu in het bezit van de staat van Qatar die er net geen 200 miljoen voor over hadden. 3 van de 5 duurste schilderijen ooit zijn door oliestaten of hun vorsten gekocht. Dit is de eerste in de rij.

3. De kaartspelers - Paul Cézanne: 233 miljoen euro

Een meesterwerk van een andere Fransman die ook Paul heet, opgekocht door dezelfde staat. Qatar had voor het schilderij van vier kaartende mannen 233 miljoen euro over, oftewel ongeveer evenveel als het BBP van eilandstaat Kiribati.

2. Interchange - Willem De Kooning: 280 miljoen euro

De Nederlandse schilder die naar Amerika ging om kunst te studeren en er samen met Jackson Pollock een nieuwe kunststroming het leven in riep verkocht het schilderij oorspronkelijk voor ‘slechts’ 4000 dollar. Net als bij de meeste schilders werden zijn werken pas echt belachelijk duur na zijn dood in 1997. ‘Interchange’ spant de kroon met 280 miljoen euro als prijskaartje.

1. Salvator Mundi - Leonardo Da Vinci: 420 miljoen euro

Met voorsprong het duurste schilderij ooit verkocht is de Salvator Mundi van Leonardo Da Vinci. Het is ook het oudste schilderij in de lijst, Da Vinci schilderde het rond 1500. Een half millenium later kocht Badr bin Abdullah Al Saud van de koninklijke familie van Saoedi-Arabië het voor een bedrag dat wij normale stervelingen ons niet eens kunnen inbeelden.

