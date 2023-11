DIT moet je doen als je bestie geen vrienden meer met je wil zijn

«Als je ooit gedumpt bent door je beste vriend(in) en er nergens over kan praten, ik ben hier. Want toen mijn beste vriendin het met me uitmaakte, brak mijn hart in duizend stukjes en niemand heeft me ooit verteld wat ik moet doen om hierover te geraken.» Aan het woord is Devrie Brynn. Op TikTok deelt ze in tranen haar getuigenis. Want ja, wat moet je eigenlijk doen als je bestie het plots met je uitmaakt? Metro heeft raad.

Het internet staat bol van de tips om over je ex te geraken, maar wat met een beste vriendin? Het einde van een vriendschap wordt vaak doodgezwegen, maar het kan soms pijnlijker zijn dan de break up met je lief. Sommige vriendschappen gaan nu immers al sinds je kindertijd mee, tot plots je bff uit je leven verdwijnt.

«Vrienden zijn er voor je wanneer je leven in duigen valt, je carrière in het slop zit, of als je gewoon een knuffel nodig hebt of even moet ventileren», zegt Suzanne Degges-White aan SELF. Ze is professor aan de Northern Illinois University en co-auteur van ‘Toxic Friendships: Knowing the Rules and Dealing with the Friends Who Break Them’. «Als we dus een goede vriend verliezen, dan betekent dat ook dat we iemand hebben verloren waarbij we steun konden vinden.»

Het is oké om te rouwen over het verlies van een vriendschap

Of het nu om een romantische of platonische relatie gaat, afgewezen worden doet pijn. Erken die gevoelens en minimaliseer ze niet. Het is niet omdat jullie niet aan het daten waren dat jouw gebroken hart niet van tel is.

Leef niet in het verleden

Probeer niet obsessief te achterhalen waar het is misgelopen en fixeer je ook niet op het verleden, toen je dacht dat alles nog koek en ei was tussen je bestie. Je zal je er niet door beter gaan voelen. Daarom is het goed idee om je ex-bff te muten op sociale media zolang je aan je rouwproces bezig bent, je hoeft elkaar dus niet te blokkeren. Op die manier word je niet iedere keer opnieuw geconfronteerd met een post waarin je platonische ex het ‘leuker’ heeft met anderen.

Focus je op je andere vriendschappen

Je zelfvertrouwen heeft vast een knauw gekregen door de breuk, maar laat dat je niet tegenhouden om met anderen verbinding te zoeken. Wacht niet tot vrienden contact opnemen met jou, maar wees proactief. Zo maak je vast ook nieuwe herinneringen.

Creëer een nieuwe routine als je oude je doet denken aan je voormalige bff

Misschien deelden jij en je bestie wel dezelfde hobby’s en gingen jullie iedere week samen zwemmen of naar de dansles. «Zonder je beste vriend zal je je een tijdje leeg voelen, jullie hebben immers tal van rituelen ontwikkeld», zegt therapeute Weena Wise aan SELF. Je kan natuurlijk een andere vriend inschakelen om je hobby’s te blijven doen, maar misschien is dit het moment om te herkalibreren en te zien wat je nog leuk vindt. Of, als je toch graag wil blijven zwemmen maar je ex-bestie niet wil tegenkomen, dan kan je opteren om op een ander uur te gaan zwemmen.

