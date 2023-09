Een verblijf in New York boeken werd net een pak uitdagender

New York bindt de strijd aan met illegale vakantiewoningen. De nieuwe maatregelen moeten de wildgroei aan Airbnb-woningen, en de overlast die het creëert, tegengaan. Airbnb zelf noemt het zelf echter een «de facto ban» op kortetermijnverhuur.

Strenge regels

Wie een woning wil kunnen aanbieden voor een termijn korter dan 30 dagen, moet daarvoor een aanvraag indienen bij de stad. Pas wanneer ze de goedkeuring gekregen hebben, en een officieel registernummer, mag de woning voor een korte termijn verhuurd worden. Registreren ze zich niet bij de stad, zullen de verhuurders ook geen geld ontvangen. Bovendien moeten de verhuurders gedurende het hele verblijf van de toeristen zelf aanwezig zijn in de woning, en wordt het maximaal aantal gasten beperkt tot twee. Zelfs als de verhuurder eigenaar is van het gebouw, of in hetzelfde gebouw woont, moet hij toch in hetzelfde appartement of woning verblijven. Eric Adams, de democratische burgemeester van New York, heeft zijn kabinet aangesteld om erop toe te zien dat de regels nageleefd worden.

Op die manier lijkt New York terug te keren naar het oorspronkelijke doel van Airbnb: toeristen onderdak bieden in de woning waarin je zelf verblijft, om een extraatje te kunnen verdienen.

Het registratiesysteem zou reizigers beschermen «tegen illegale en onveilige accommodaties» en een einde maken «aan de proliferatie van illegale kortetermijnverhuur», zegt Christian Klossner van het NYC’s Office of Special Enforcement. New York City ontving tussen 2017 en 2021 11.934 klachten van bewoners over illegale kortetermijnverblijven. Meestal ging het om geluidsoverlast, feestjes en criminaliteit. Volgens de stad brengen zo’n verblijven ook de «gezondheid en veiligheid» van bezoekers in gevaar, vanwege onder meer het gebrek aan brandveiligheid in bepaalde gebouwen.

Impact Airbnb

De nieuwe regels hebben een zware impact op Airbnb. Eerder deze maand trok het bedrijf, samen met andere lokale verhuurders, naar de rechter om de wetgeving tegen te houden. Ze verloren de zaak. Het gevolg is dat er allicht in één klap een heleboel verblijven van de site gehaald zullen worden. Mogelijk komt er zo ook een einde aan bedrijven die woningen opkopen om te verhuren via Airbnb of andere platformen. Airbnb noemt de nieuwe regels een «klap voor de toeristische economie en duizenden New Yorkers en kleine bedrijven die afhankelijk zijn van het delen van huizen om de eindjes aan elkaar te knopen.»

Wat als je net een verblijf geboekt had met Airbnb?

Bestaande reservaties voor of op 1 december 2023 zullen niet geannuleerd worden. Boekingen op Airbnb vanaf 2 december zullen wel geannuleerd worden. Zij zullen hun geld terugkrijgen. Vanaf nu zullen alle Airbnb-verblijven zonder registratienummer omgezet worden naar langetermijnverblijven van 30 dagen of langer als de verhuurder zo’n lange verblijven toelaat. Anders worden die verblijven van het platform gehaald.

