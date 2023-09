Gokken is populair onder Belgische jongvolwassenen

De bevraging door studiebureau Ipsos bij 1.000 Belgische jongeren tussen 18 en 30 jaar geeft voor het eerst een inkijk in hun gokgedrag. Meer dan de helft (53%) geeft zelf aan eens te hebben gegokt in de afgelopen drie jaar. Bij mannen loopt dat percentage op tot 65%. Vooral onlinekansspelen en weddenschappen zijn populair. «De cijfers bewijzen dat gokken bij jongeren geen marginaal fenomeen is», zegt Marjolein De Paepe, woordvoerster van de Kansspelcommissie.

Bij zes op de tien jongeren blijft het spelen van gokspelletjes of meedoen aan sportweddenschappen iets occasioneels. «Dat wijst erop dat het voor de meerderheid vooral een recreatieve bezigheid is», zegt De Paepe. «Tegelijk zegt 13% van de ondervraagde jongeren dat ze dagelijks gokken. Dat is eerder slecht nieuws, omdat het op problematisch gokgedrag kan wijzen.»

Een andere opvallende conclusie uit de enquête is dat jongeren uit lagere socio-economische lagen van de bevolking zowel online als offline vaker gokken dan hun leeftijdsgenoten uit minder kwetsbare milieus. Het is niet duidelijk waarom dat zo is.

De jongeren kregen in de enquête de vraag welke rol reclame speelde bij hun beslissing om te gokken. Een kwart van de jongeren erkende dat reclame hen ertoe had aangezet deel te nemen aan weddenschappen of casinogames, of verder te spelen.