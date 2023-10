GoodbyeMetro: Dit waren de hoogtepunten van 23 jaar Metro

Na 23 jaar heeft Metro zijn eindhalte bereikt. Ter ere van die bijzondere reis, nemen we een duik in onze geschiedenis: van dode ratten op de redactie tot de overname van Lady Gaga.

3 oktober 2000: Metro is geboren

Om 6 uur ’s ochtends wordt voor het eerst de Metro uitgedeeld in de Belgische trein- en metrostations. Toen nog met de hand: displays waren er nog niet. De allereerste gratis, nationale krant in België wil in 24 bladzijden het overzicht geven van de actualiteit in het binnen- en buitenland. Elke dag brengt Metro 140 nieuwsitems. Het doel? Jonge pendelaars 20 minuten per dag bezighouden. Om dat te verwezenlijken komen elke dag 33 Franstalige en Nederlandstalige journalisten samen in een kantoor op het Madouplein, aan de rand van de vijfhoek.

4 oktober 2000: Woelige start

Niet iedereen verwelkomt deze nieuwe, en dan nog gratis, speler op de markt. Dat blijkt al vanaf dag één. Eerste probleem: Metro België werkt als een van de enige kranten onafhankelijk van de Zweedse groep ‘Metro International’. De dag van onze eerste verschijning ontvangen we van hen een bevel tot stopzetting. De rechtbank van Brussel moet uiteindelijk bepalen of Metro plagiaat is of niet. Onze krant trekt gelukkig aan het langste eind. Niet dat we daarmee uit de problemen zijn. In onze prille begindagen zijn dreigbrieven geen uitzondering. Er wordt zelfs eens een rat op de redactie afgeleverd waarvan de keel was doorgesneden. De dader? Een uitbater van een krantenkiosk die vreesde dat hij geen kranten meer zou verkopen.

3 oktober 2001: Booming business

Sinds september staan er displays in de treinstations. Maar of er Metro’s in liggen, is een ander verhaal. Om 8 uur ’s ochtends zijn alle kranten doorgaans de deur uit. De directie ziet zich genoodzaakt om de oplage van 160.000 exemplaren op te trekken tot 200.000. Metro is daarmee, amper één jaar na de lancering, al de derde grootste krant in België. Uit een enquête onder onze lezers blijkt dat Metro stilaan deel uitmaakt van een vast ochtendritueel voor pendelaars: «Op een dag zonder Metro, heb ik nood aan een placebo», citeerden we in een persbericht.

2006: Verhuis naar Ravenstein

Metro gaat vlak aan de bron van de pendelaars zitten. Vanaf 2006 werkt de redactie in de Ravensteingalerij, aan de voet van het centraal station van Brussel. Het ietwat stoffige kantoor wordt al snel legendarisch, vanwege de koffiekoeken op vrijdag, onze ontsnappingen naar het dak en de onhoudbare hitte in de zomer.

2010: Belgodyssee

Belgodysee, de wedstrijd voor laatstejaarsstudenten journalistiek, ziet in 2005 het licht. Vijf jaar later wordt Metro een trouwe partner. Studenten zien in Metro voor het eerst een reportage van hun eigen hand verschijnen in een grote krant, een mijlpaal voor jonge journalisten. Vele laureaten starten hun carrière hier, waaronder onze huidige hoofdredacteur Janne Vandevelde. Metro wordt een springplank voor jong journalistiek talent.

2011-2012 Metro Gaga

Op de top van haar carrière brengt Lady Gaga niet alleen het iconische ‘Born This Way’ uit, ze gaat ook aan het roer van Metro zitten. Voor één dag stuurt ze als hoofdredacteur de redactie aan vanuit Londen. De ‘Pokerface-editie’ legt de focus op homorechten, Gaga’s Little Monsters en de man achter de vleesjurk. «Wees jezelf, hou van wie je bent, wees trots», moedigt ze onze lezers aan. Gaga was overigens niet onze enige gasthoofdredacteur: ook Virgin-ondernemer Richard Branson en mode-icoon Karl Lagerfeld nemen die rol op in 2012.

3 juli 2017: Metro neemt Zita over

Metro neemt Zita over van Telenet, een site voor ‘ontspanning, lifestyle, actualiteit en fun’. De site telde toen 53.000 dagelijkse bezoekers en had een database van 1 miljoen abonnees. De acquisitie was deel van de online strategie van Metro.

28 september 2018: Met de voeten vooruit

In 2018 brengt Metro een sneakereditie uit. Onze volle 24 pagina’s gaan enkel over het schoeisel. We beantwoorden de hamvraag ‘To sneaker or not to sneaker?’, interviewen sneakerverzamelaars en gaan op zoek naar de sneaker van de toekomst. Sommige lezers zijn helaas not amused: de krant telt te weinig puzzels, en geen strippagina. Die fout maken we geen tweede keer.

3 januari 2020: 20 kaarsjes

Metro gaat zijn twintigste jaargang in. Dat vieren we met een nieuwe lay-out en een iets kleiner half-berlinerformaat. Onze feesteditie bewaren we voor vrijdag 2 oktober. Daarin blikt onze toenmalige manager Monique Raffeels terug op het rattenincident en brengen we een ode aan onze Metrosaurussen Wernus, Pierus en Lievus. Die collega’s houden het op dat moment al bijna 20 jaar bij ons uit. Dat onze journalisten het ook al eens bij het verkeerde eind hebben bewijst onze modejournalist: zij doet in onze terugblik op de jaren 2000 Juicy Couture af als een «modeblunder».

17 maart 2020: Coronacrisis

«België maakt zich op voor het oog van de storm», kopt onze krant op 17 maart, de dag dat ons land op slot gaat vanwege de coronacrisis. Ook op de voorpagina: een foto van een leeg klaslokaal, en de opvallende boodschap dat we tot en met 17 april geen krant zullen publiceren. Het is de eerste keer dat we zo lang niet verschijnen. «In deze uitzonderlijke tijden primeert het welzijn van onze medewerkers», klinkt het. Het zal nog tot 2 juni duren vooraleer de krant terugkeert. Vanaf dan doen we het voor het eerst met slechts twee edities keer per week, in plaats van elke weekdag.

28 juni 2021: Afscheid van de Ravenstein

Begin 2021 belandt Metro volledig in handen van Groupe Rossel. Die nieuwe start betekent voor onze redactie ook een nieuw kantoor in de Koningsstraat, eentje mét airco. Het afscheid van de Ravenstein voelt als het einde van een tijdperk. Door de coronacrisis, en het daarbij horende thuiswerk, komt er geen laatste Metro-ontbijt op vrijdag. Ons nieuwe kantoor ligt gelukkig wel vlakbij een bijzonder charmante broodjeszaak.

24 maart 2023: Metro in nieuw jasje

De lente brengt dit jaar een nieuwe look voor Metro. Ons logo wordt hipper, en onze pagina’s en website krijgen kleur. Nieuwe rubrieken vinden hun vast plekje, van de ‘What About’ (over de hete hangijzers van de actualiteit) tot de ‘WTF’ (over barbecueënde beren, tandpastaverzamelaars, ruzies tussen duivenmelkers en andere bizarre nieuwsfeitjes). We maakten zelfs onze eerste podcast: ‘Take a seat’.

27 oktober 2023: De laatste krant

Na 4670 kranten, meer dan 100.000 pagina’s en 4670 keer 20 minuten leesplezier houdt de krant ermee op. Van harte bedankt voor het gezelschap!