Storm Ciarán: wat moet je doen bij stormschade?

Nadat de schade is gemeld, opent de verzekeraar een dossier, afhankelijk van de grootte en urgentie van de te herstellen schade. Bij beperkte schade vraagt de verzekeraar doorgaans om foto’s te maken zodat kan worden ingeschat hoeveel schade er precies is. De verzekeringsmakelaar geeft dan ook advies over een mogelijk oplossing. Wanneer er veel schade is en dringend nood is aan een oplossing, zal de verzekeraar technische mensen oproepen voor een tijdelijke of eerste herstelling. De verzekeringsmakelaar of een expert komen in dat geval ook zelf de schade opmeten. Dringende dossiers krijgen voorrang.