Taylor Swift ‘1989’: Wat is er anders op ‘Taylor’s Version’?

Vandaag verschijnt 1989 (Taylor’s Version), de best verkochte plaat van Taylor Swift ooit. Het werd de break-upplaat die haar voorgoed naar de top van de popmuziek lanceerde. Volgens critici is deze remake zelfs nog beter dan het origineel. Alles wat je moet weten over de remake van Swifts grootste succes.

Toen Taylor Swift in 2014 ‘Shake It Off’ uitbracht, maakte ze komaf met haar reputatie. Geen geflirt meer met country: 1989 zou haar eerste echte popalbum worden. Het was een meesterzet. De Grammy voor ‘Album of the Year’ ging naar haar. ‘Blank Space’, ‘Wildest Dreams, ‘Style’ en ‘Out Of The Woods’ werden elk megahits. Voor ‘Bad Blood’ kon ze zelfs rapgod Kendrick Lamar strikken. Rockster Ryan Adams, intussen een omstreden figuur, vond de plaat zo goed dat hij het volledige album van A tot Z coverde. Met deze remake zet Taylor Swift haar werk verder om weer eigenaarschap over haar muziek te krijgen, nadat Scooter Braun alle rechten opkocht.

Wat is er nieuw?

Het eerste dat opvalt zijn de ‘vault tracks’, intussen een traditie bij alle Taylor’s versions. Swift zou bij het schrijven van 1989 meer dan 100 nummers geschreven hebben. Daarvan houdt ze er nu vijf over: ‘Slut!’, ‘Say Don’t Go’, ‘Now That We Don’t Talk’, ‘Suburban Legends’ en ‘Is It Over Now’. Dat laatste nummer maakte meteen de tongen los. Het nummer zou alluderen op de relatiebreuk tussen haar en Harry Styles – meer specifiek: de ‘Sad Taylor Boat’-meme.

Even schetsen. In 2012 zijn Harry Styles en Taylor Swift een item. Tot begin 2013 een foto opduikt van Taylor Swift in een blauwe jurk op een bootje. Volgens de berichtgeving was Taylor Swift die periode op vakantie met Styles, kregen ze ruzie en besloten ze uit elkaar te gaan. Swift keert huiswaarts van de vakantie op haar eentje, op een boot. Die foto zou toen gemaakt zijn.

Taylor Swift ging nooit in op de geruchten, noch op de foto. Wel droeg ze in de video voor ‘Out of the Woods’ een blauwe jurk. Volgens fans een verwijzing naar de sad boat meme. In ‘Is It Over Now’ is de referentie evenwel overduidelijk: «Blue dress / On a boat / Your new girl / Is my clone.» Het nummer zelf gaat over iemand die terugkijkt op een stukgelopen relatie, inclusief enkele scherpe sneren naar haar ex: «You dream of my mouth before it called you a lying traitor / You search in every maiden's bed for somethin' greater, baby.»

In Taylor’s Version van ‘All Too Well’ zagen fans al eerder een afrekening met Swifts ex Jake Gyllenhaal. In ‘Is It Over Now’ zien ze nu een zelfde aanval op Styles. Opnieuw verzekert Swift zichzelf ervan dat mensen praten over haar plaat. Toch een kanttekening: Swift en Styles zouden meer dan 10 jaar na hun relatie evenwel een goede verstandhouding hebben.

Wat schrijft de pers?

Klinkt deze versie radicaal anders dan het origineel? Neen. Maar net als bij haar andere remakes, klinken haar albums wel simpelweg beter. Het tijdschrift NME geeft de plaat vijf sterren. «Het is een viering van het moment waarop Swift haar popsound echt in eigen hand nam. Nu we getuige zijn van het grootste jaar uit Swifts carrière tot nu toe, wordt het vermogen van de artieste om zichzelf opnieuw uit te vinden en tegelijkertijd haar kern te respecteren alleen maar indrukwekkender», schrijven ze. Rolling Stones noemt haar ‘vault tracks’ de «beste batch tot nu toe.» Ook The Guardian geeft de remake de volle vijf sterren. Ze beschrijven haar stem als «rijker en volwassener» en rekenen haar vault tracks «bij haar beste werk». Om samen te vatten: 1989 (Taylor’s Version) biedt een «perfect excuus» om die «volmaakte tracks» opnieuw te beluisteren.